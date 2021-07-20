Правительству предложили разрешить работодателям выдавать ипотеку

Правительству России предложили разрешить работодателям выдавать ипотеку. Обращение с соответствующей просьбой премьер-министру Михаилу Мишустину направила федеральная компания «Этажи». Об этом со ссылкой на документ сообщает издание «Известия».

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По словам авторов инициативы, подобный шаг поможет увеличить доступность жилья в стране за счет создания альтернативного варианта его покупки. Глава сети «Этажи» Ильдар Хусаинов отмечает, что компаниям стоит разрешить выдавать ипотеку своим сотрудникам, чтобы фирмы фактически стали финансовыми организациями. Он объяснил, что работодатели смогут выдавать кредиты под более низкий процент, так как у них есть возможность свободно распоряжаться своими средствами.

Предполагается, что данное решение поможет увеличить конкуренцию на ипотечном рынке, а также станет дополнительным инструментом повышения лояльности сотрудников и эффективным способом инвестирования. Помимо этого, авторы инициативы предлагают сделать ставку по ипотеке для сотрудников дифференцированной. Так, она может зависеть от показателей работы человека, считают в компании. При этом уточняется, что при увольнении у работника должна сохраняться возможность выплачивать кредит тому же работодателю.

Ранее сообщалось, что спрос на жилищные кредиты в России резко снизился после усечения программы льготной ипотеки — с 1 июля ставка по ней повышена с 6,5 процента до 7 процентов, предельная сумма кредита сокращена до 3 миллионов рублей для всех регионов. Согласно данным института развития «Дом.рф» и крупных банков, в целом темпы роста числа новых заявок на получение льготной ипотеки сократились в 2,5 раза,

