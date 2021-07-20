Украина выпустит монету с Крымом

Национальный банк Украины (НБУ) анонсировал выпуск памятной монеты из серии «Маяки Украины» достоинством 5 гривен (14 рублей), где на аверсе изобразят полуостров Крым. Об этом сказано на сайте регулятора.

На реверсе монеты разместят шесть маяков, которые находятся в Херсонской и Одесской областях, а также в Крыму. В НБУ подчеркнули, что Украина имеет более 2,5 тысячи километров морского побережья, на котором расположены десятки маяков.

Монету выплавят из нейзильбера — недрагоценного сплава меди, цинка и никеля. Тираж составит 35 тысяч экземпляров. Дата введения монеты в оборот — 22 июля.

Ранее 20 июля бывший президент Украины Петр Порошенко в обращении к крымским татарам и «всем украинским мусульманам» по случаю Курбан-байрама пообещал вернуть Крым в течение года. В России сразу несколько политиков выступили с заявлением о невозможности такого сценария.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. После объявления о независимости в республике прошел референдум, где большинство жителей региона поддержали вступление в состав другой страны. Украина, ЕС и США считают изменение статуса полуострова аннексией, Москва утверждает, что процедура соответствовала нормам международного права.