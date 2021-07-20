В России отреагировали на обещание Порошенко вернуть Крым домой

Абсолютно понятно, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины. Так член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который пообещал вернуть Крым «домой» в течение года. Своим мнением на этот счет сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

Порошенко в своем Facebook-аккаунте пообещал вернуть Крым в течение года. Он обратился к крымским татарам и «всем украинским мусульманам» по случаю исламского праздника Курбан-байрам, отметив, что уже через год «коренной крымскотатарский народ» сможет свободно отметить его в Бахчисарае.

При этом политик подчеркнул, что совместными усилиями украинцы смогут «одолеть агрессора» и вернуть полуостров в состав страны.

Цеков: Украина катится в полную пропасть именно из-за таких политиков

Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что наверняка на Украине сокрушаются по поводу того, что Порошенко в очередной раз высказал «совершенно неадекватные мысли и свои мечты». По его мнению, любой здравомыслящий человек понимает, что они никогда не реализуются.

«Украина катится в полную пропасть именно потому, что у них такие политики. Что им в голову взбредет, то они и говорят. То они флаги собираются поднимать на центральной площади Симферополя, то еще что-нибудь. Просто это личности, которые считают свой народ глупым и всех в мире тоже», — подчеркнул Цеков.

По словам сенатора, подобных банальных высказываний на Украине более чем достаточно. Он обратил внимание, что чаще всего они звучат от политиков высокого ранга, которые, по мнению Цекова, таким образом пытаются заработать себе политические очки, «считая, что народ у них очень глупый и не понимает, как оно есть на самом деле».

Цеков выразил надежду, что на Украине придут к власти адекватные люди, которые объективно будут оценивать ситуацию и внутри страны, и на полуострове.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.