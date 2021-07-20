Стало известно о планах Mastercard закрыть бренд Maestro

Платежная система Mastercard начала обсуждать закрытие бренда Maestro. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, речь идет о глобальном закрытии бренда, принадлежащего компании более 30 лет. Участники рынка подтвердили, что разговоры об этом ведутся несколько лет.

Причиной закрытия собеседники издания называют дороговизну в содержании одновременно двух брендов, при том что Maestro не приносит большой прибыли. Один из источников пояснил, что комиссии по картам Maestro низкие, поэтому развивать их невыгодно ни банкам, ни платежной системе. Также Maestro не используются в интернет-коммерции, тогда как основные усилия ведущих платежных систем направлены на развитие именно этого направления.

В Mastercard отказались комментировать информацию. Там заявили, что «бренд работает без изменений».

В России Maestro используется в кобейджинговом соглашении по картам «Мир». Тем самым картами российской платежной системы можно расплачиваться за рубежом.

Ранее сообщалось, что пять крупных российских банков подтвердили подключение карт «Мир» к Apple Pay. В частности, одними из первых загрузить свои карты в iPhone смогут клиенты банков «Открытие» и Росбанка. К системе также подключатся Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Предоставление такой услуги также планируют в МКБ.

15 июля Центробанк Индии объявил войну платежной системе Mastercard и запретил на неопределенный срок выпускать внутри страны новые карты. Регулятор обвинил компанию в нарушении законов о хранении данных. ЦБ азиатской станы отмечает, что Mastercard не выполняла правила, требующие от иностранных платежных систем хранить информацию о транзакциях в Индии только на территории страны. Американские провайдеры платежных услуг против таких правил, поскольку подобные меры увеличивают их расходы на ведение бизнеса за рубежом.