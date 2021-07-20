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Россиянин побывал в Египте вопреки ограничениям и рассказал о бюджетном отдыхе

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Фото: Chris McGrath / Getty

Российский турист побывал в Египте вопреки ограничениям на чартерное авиасообщение и рассказал о бюджетном отдыхе на курорте. Впечатления мужчины опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, несмотря на запрет выполнять чартерные перевозки на курорты, автор статьи добрался до Шарм-эль-Шейха с пересадкой в Каире — там на паспортный контроль и получение багажа потребовалось полчаса.

Затем всех пассажиров развезли по отелям на специальной маршрутке. «Трансфер очень удачный, ночью не успеваешь даже понять ничего», — добавил путешественник.

По словам туриста, его порадовал быстрый процесс заселения в отель, а также обилие зелени на территории. «Я даже сразу не признал Шарм-эль-Шейх», — отметил он. Кроме того, в пешей доступности от гостиницы находился старый город с кафе, магазинами и «улочками для фото».

Среди недостатков отеля мужчина выделил необходимость добираться до пляжа на автобусе, однако это не помешало ему получить удовольствие от отдыха. «Будете говорить "идиот", но я, например, за неделю отпуска на море был три раза от силы. Окунулся и назад, в бассейне мне было очень комфортно», — рассказал россиянин.

Стоимость восьмидневного тура для двоих в четырехзвездочном отеле составила 61 тысячу рублей на двоих. «Если полетят чартеры, то цены этому отелю не будет», — резюмировал турист.

Ранее, 15 июля, власти Египта объявили о смягчении антиковидных ограничений в сфере досуга и развлечений. Министерство туризма и древностей страны решило снять запрет на работу театров, парков развлечений, казино, концертных залов и ночных клубов. Отмечается, что послабления сделаны с прицелом на скорое возвращение российских туристов на популярный курорт.

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