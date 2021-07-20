Российская госкорпорация попросила простить ей долг из-за переворота

Госкорпорация «Ростех» обратилась в правительство с просьбой простить ей долг в размере 3,5 миллиарда рублей, возникший из-за военного переворота и смены власти в Мьянме. Об этом говорится в проекте постановления, подготовленном Минпромторгом и размещенном на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Средства выделили «Тяжпромэкспорту», структуре «Ростеха», в виде субсидии на строительство чугуноплавильного завода в городе Панг-Пете. Ожидалось, что завод введут в эксплуатацию в 2021 году, но компания хочет перенести срок ввода на 2023-й.

Как отмечает «Коммерсантъ», средства предоставили на условиях запуска предприятия, если проект провалится, корпорации следовало их вернуть. Согласие с тем, что завод заработает, дает основания для такой просьбы, однако в действительности перспективы его туманны.

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Еще после президентских выборов 2016 года власти Мьянмы перестали поддерживать проект. Финансирование завода с ее стороны остановилось в мае 2017 года. На завершение работ требуется 40 миллионов евро, между тем после военного переворота в феврале новому руководству страны совершенно нет дела до предприятия.

Строительство чугуноплавильного завода стартовало еще в 2004 году. К 2010-му контракт при объеме 121,5 миллиона евро принес 93,5 миллиона евро убытков, в том числе из-за банкротства банка МИБ, через который вели все расчеты. На этих основаниях «Ростех» получил субсидию.

Однако Мьянма сразу не слишком содействовала проекту. Она задержала аванс и предоставила неверные сейсмологические данные, из-за чего документацию пришлось переделывать. Россия пыталась построить завод для продвижения в мире своей технологии переработки бедных железосодержащих руд, а в качестве рынка сбыта рассматривался Китай.

Ранее сообщалось, что начало производства российского лайнера МС-21 перенесено на полтора года из-за санкций США. По состоянию на февраль 2021 года, его предполагалось запустить в 2022-м. По мнению главы Ростеха Сергея Чемезова, ограничительные меры связаны с тем, что Вашингтон хочет помешать развитию России в области гражданской авиации.