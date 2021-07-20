После взрыва на украинском заводе в воздух поднялись оранжевые тучи

В Ровенской области на заводе «Ровноазот» произошел взрыв. Об этом сообщает портал «РаидоТрек» со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, после аварии на производстве азотной кислоты началась утечка нитрозных газов. В результате в воздух поднялись оранжевые тучи, которые ушли в сторону города.

Председатель Ровенской областной администрации Виталий Коваль заявил, что на «Ровноазот» произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты. По его словам, пострадавших нет, а ситуация локализована силами сотрудников предприятия.

Ранее в Буденовском районе Донецка, подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), после мощного взрыва газовой трубы начался пожар. В результате возгорания были повреждены газопровод и шпалы железнодорожных путей. Пламя было видно из центра города. Власти ДНР обвинили в случившемся украинскую сторону.