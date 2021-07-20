Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35 за границу

Россия получила новые заявки на поставку за границу многоцелевых истребителей Су-35. Об этом РИА Новости в преддверии МАКС-2021 рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

По его словам, с 2019 года в ФСВТС поступило несколько обращений насчет данных самолетов от иностранных партнеров. Шугаев отметил, что кто-то заказывает поставки, а кто-то просит провести демонстрационные полеты или посетить завод, где производятся эти машины. Директор службы также подчеркнул, что российские Су-35 хорошо зарекомендовали себя в ходе операции ВКС России в Сирии. В то же время он добавил, что дополнительных заявок от Китая на приобретение истребителей не поступало, однако Москва готова и дальше сотрудничать с Пекином по данному вопросу.

Ранее Шугаев рассказал, что ФСВТС России получила две заявки от зарубежных партнеров на поставку истребителей Миг-35. Он отметил, что данные боевые самолеты представляют собой новейшие многофункциональные машины, при создании которого использовались передовые технологии. Истребители предназначены для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях. Помимо этого их можно использовать для поражения подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.