На Украине рассказали о развитии туризма и посетовали на разруху

На Украине презентовали коммуникационную стратегию продвижения страны как популярного направления для иностранных туристов. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Ее представили Министерство иностранных дел, Министерство культуры и информационной политики и Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) Украины совместно с креативной школой Projector.

Глава ГАРТ Марьяна Олеськив рассказала, что развитие туризма на Украине требует перемен в текущем восприятии страны иностранцами. Она посетовала, что республика ассоциируется за рубежом с «коррупцией, бедностью, разрухой, революциями» и фактически отсутствует на туристической карте мира.

Олеськив отметила, что украинские власти будут работать с несколькими туристическими продуктами, к числу которых относятся путешествия с целью знакомства с культурой, религией, городами и природой страны, а также гастротуризм.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что кампания по продвижению туристического бренда Украины продлится до конца сентября. Она понадеялась, что это привлечет большее внимание к республике.

Ранее правительство Украины отказалось от взаимодействия с Россией в области туризма. По мнению Киева, такое сотрудничество с Москвой не имеет перспектив. Кроме того, в пояснительной записке к решению Россию назвали «страной-агрессором».