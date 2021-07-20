В российском регионе заметили необычную утку

В Саяно-Шушенском заповеднике (Красноярский край) заметили необычную утку — в объектив сотрудника заповедника попал большой крохаль. Об этом сообщает «Московский комсомолец - Красноярск».

Птица относится к рыбоядным уткам и отличается особым строением клюва. Он у нее длинный, узкий, загибающийся на конце, а по бокам у него зубцы, чтоб было удобно охотиться на рыбу. У большого крохаля также длинная шея.

Отмечается, что большой крохаль — один из самых распространенных в заповеднике представителей отряда утиных наряду с чирком-свистунком. Во время затопления водохранилища численность уток снизилась, но в настоящее время она восстановилась: птицы вернулись к привычным местам гнездования.

Большие крохали гнездятся на побережье Саяно-Шушенского водохранилища, а также вдоль притоков Енисея.