В Финляндии началась четвертая волна коронавируса

Финляндия столкнулась с четвертой волной эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил директор департамента безопасности здоровья Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен в беседе с телеканалом MTV-3, передает ТАСС.

Во вторник, 20 июля, в стране был зафиксирован самый высокий с апреля прирост новых случаев инфицирования — 461.

«Если мы хотим говорить о волнах [эпидемии], то да, это можно считать четвертой волной», — отметил специалист. При этом он отметил, что благодаря вакцинации в настоящее время ситуация в стране не такая, какой была зимой или прошлой осенью.

По словам Салминена, во многих странах Европы в данный момент происходит то же самое — число заражений растет. Он добавил, что на этой неделе правительство Финляндии намерено принять решение о возможном новом ужесточении ограничительных мер.

Общее число заражений коронавирусом в Финляндии за все время пандемии коронавируса составляет около 100,8 тысячи.

Ранее представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что страна вступила в четвертую волну коронавируса. Он указал, что Пятая республика столкнулась «с более высокими темпами заражения, чем на предыдущих этапах». Атталь уточнил, что за неделю число выявленных случаев COVID-19 увеличилось вдвое, сейчас ежедневно фиксируется около 10 тысяч новых случаев инфицирования.