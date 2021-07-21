Совфед разработал законопроект об аресте за неуплату алиментов бывшим супругам

В Совете Федерации разработали законопроект об аресте до 15 суток за неуплату алиментов бывшим супругам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, который направят премьер-министру Михаилу Мишустину.

Уточняется, что законопроект был разработан главой комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым. Аресту предусмотрена альтернатива в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, указано в нем.

«Неуплата бывшим супругом без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание бывшего супруга в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства влечет либо обязательные работы на срок до 150 часов, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо наложение административного штрафа в размере двадцати тысяч рублей», — говорится в тексте законопроекта.

Кроме того, Кутепов выступил с инициативой дополнить статью Кодекса об административных правонарушениях, так как в настоящее время в действующем законе предусмотрена ответственность лишь за неуплату алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

Ранее в ФССП рассказали, что свыше пяти миллионов россиян оказались невыездными из-за долгов. При этом каждый десятый из тех, кому ограничен выезд за границу, не выплачивает алименты. Лидером по числу невыездных должников стал Краснодарский край, там их оказалось 381,4 тысячи человек, на втором месте — Башкирия (360,5 тысячи), замыкает тройку Москва (227,6 тысячи).