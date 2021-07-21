Диетолог рассказала о пользе яблок и груш при похудении

Британский диетолог Лили Сауттер (Lily Soutter) рассказала о пользе яблок и груш в борьбе с лишним весом. Ее рекомендации приводит Brinkwire.

Специалист считает, что, съедая большое количество овощей и фруктов, человек, желающий похудеть, будет сохранять чувство сытости при потреблении гораздо меньшего количества калорий.

Наиболее полезными фруктами Сауттер называет яблоки и груши. Всего одна груша, по словам диетолога, обеспечивает до 20 процентов суточной нормы клетчатки. Кроме того, груши богаты антиоксидантами и полезными химическими веществами.

Сауттер также напоминает, что в одном яблоке содержится всего около 77 калорий, в то время как в популярных у худеющих злаковых батончиках — 150 калорий. Она рекомендует использовать именно яблоки и груши в качестве здорового перекуса.

По ее мнению, эти фрукты играют очень важную роль в диетическом рационе, так как содержат много клетчатки и способствуют нормализации уровня глюкозы в крови. Благодаря этому худеющий дольше чувствует себя сытым, и у него снижается потребность в сладком.

Кроме того, Сауттер посоветовала есть груши с кожурой, потому что именно в ней содержится наибольшее количество антиоксидантов.

Ранее эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, кому нельзя есть зеленые яблоки. Врач предупредила россиян об опасности зеленых яблок, заявив, что они противопоказаны людям с панкреатитом или дискинезией желчевыводящих путей, особенно в стадии обострения.