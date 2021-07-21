Производство в России решили обезопасить по-новому

Промышленные предприятия могут обязать за свой счет закупать оборудование для контроля безопасности, которое будет передавать данные в систему «Безопасный город», пишет «Коммерсантъ». Это следует из законопроекта правительства, который в Государственную думу планируется внести осенью, рассказали источники издания.

Новые меры, которые позволят обезопасить производство, коснутся тех компаний, чья работа в случае аварии может причинить ущерб не только сотрудникам, но и людям и организациями, а также экологии. Речь идет, например, про нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие производства, предприятия химической, металлургической, лакокрасочной и иной промышленности.

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Всего требования должны коснуться 176 тысяч объектов в стране. В правительстве решили, что оборудование, которое будут покупать компании, должно быть российским. В Министерстве промышленности и торговли полагают, что это будет стимулировать спрос на отечественную микроэлектронику.

Впрочем, российские производители смогут удовлетворить спрос лишь отчасти, заметил руководитель направления аналитики Softline Юрий Цой. По некоторым направлениям компании из России могут конкурировать с зарубежными, но в иных сферах отсутствует научно-исследовательский задел, добавляет эксперт.

Сам аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» разрабатывается с 2014 года, с 2020 года задумана его модернизация. Эта система должна собирать информацию о происшествиях из разных систем, включая видеофиксацию. Проект должен обеспечивать транспортную и экологическую безопасность, защиту населения, городской и коммунальной инфраструктуры. В июне правительство определило схему финансирования системы видеоконтроля в рамках «Безопасного города».

Вопросы безопасности производства привлекают внимание в том числе после ситуации разливом нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 году, который произошел из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. Как отмечал президент России Владимир Путин, аварии можно было бы избежать, если бы осуществлялся должный контроль.