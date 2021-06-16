Стало известно о планах создать в России единую систему видеонаблюдения

В России планируют создать единую систему видеонаблюдения — ГИС «Национальная платформа видеонаблюдения». Она должна объединить камеры наружного наблюдения в разных городах страны. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ».

Со ссылкой на источники издание сообщает, что на разработку будет потрачено 250 миллиардов рублей за пять лет. Подрядные работы будет выполнять ООО «Национальные технологии».

Сама идея создания единой системы обсуждалась в мае текущего года на заседании комиссии по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса (АПК) технических средств «Безопасный город». В состав комиссии входят представители МЧС, Минпромторга, МВД и ФСБ. Это подтвердила генеральный конструктор системы «Безопасный город» Оксана Якимюк.

В проекте планируют применять те же технологии, что и в Москве, но в большем масштабе и с другим подходом. Так, сейчас дорожные камеры отправляют видео в центр обработки данных (ЦОД), что требует большого количества ЦОД. Однако новые камеры будут оборудованы вычислительной системой, которая позволит им самостоятельно считывать нарушения и лишь потом отправлять в ЦОД.

Проект «Безопасный город» разрабатывается по заказу МЧС и должен обеспечить защиту населения, городской и коммунальной инфраструктуры, а также транспортную и экологическую безопасность. Основная цель системы — объединить все комплексы, отвечающие за безопасность. Данные станут обрабатывать аналитические модели для минимизации человеческого фактора. Дополнительно предусмотрены прогнозные модели и готовые сценарии реагирования на различные ЧС.