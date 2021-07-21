Названы самые большие новостройки России

Эксперты назвали самые большие по площади жилищные комплексы России, передает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на расчеты аналитического центра ЦИАН.

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Первое место занял столичный ЖК «Переделкино Ближнее», расположенный в районе Переделкино возле станции метро «Рассказовка». Площадь объектов составила 1,225 миллиона квадратных метров. Цена квартиры в ЖК начинается от 6,49 миллиона рублей. Средняя стоимость «квадрата» — 209,7 тысячи рублей.

Второе и третье места рейтинга принадлежат объектам из Санкт-Петербурга. На второй строчке рейтинга оказался ЖК «Чистое небо» (1,208 миллиона квадратных метров), на третьей — ЖК «Солнечный город» (1,075 миллиона).

За пределами столичного региона и Санкт-Петербурга самый крупный проект находится в Краснодаре — ЖК «Родные просторы» насчитывает 604 тысячи квадратных метров.

В начале февраля портал ЦИАН сообщил о самых больших квартирах Москвы. Первое место заняли апартаменты площадью 2,18 тысячи квадратных метров в одном из небоскребов «Башня Федерация» в Москва-Сити. Приобрести квартиру можно за 2,6 миллиарда рублей. На втором месте в списке с большим отставанием находится квартира в ЖК «Дом на Тишинке» площадью 497 квадратных метров.

На тот же период самая дорогая столичная квартира находилась в Гранатном переулке. Стоимость 950-метрового пентхауса оценивалась в 2,7 миллиарда рублей.