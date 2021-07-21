Названы сроки вооружения России «Бронебойщиком»

Российская штурмовая авиация получит ракету «Бронебойщик» не ранее 2023 года. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил исполнительный директор концерна «Техмаш» госкорпорации «Ростех» Александр Кочкин.

«С учетом временных параметров формирования Минобороны России планов по закупкам и технологического цикла изготовления ракет "Бронебойщик" их поставки в войска могут начаться не ранее 2023 года», — заявил Кочкин. Руководитель «Техмаша» рассказал об этом журналистам на авиасалоне МАКС-2021, который проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Директор концерна подчеркнул, что названные сроки вооружения зависят от выхода соответствующих распорядительных документов, работа над оформлением которых ведется в данный момент.

Кочкин напомнил, что ракета «Бронебойщик» предназначена для поражения наземных целей на различных ударных и транспортно-штурмовых вертолетах, штурмовиках Су-25, других военных самолетах.

О том, что новая неуправляемая авиационная ракета (НАР) С-8ОФП «Бронебойщик» появится на вооружении российских войск не ранее 2023 года, Кочкин изначально говорил в апреле. Ракету, которая может взрываться перед преградой, при ударе о преграду, пробивать преграду и взрываться за преградой, получат самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.