Россия вооружится «Бронебойщиком»

Воздушно-космические силы России начнут вооружаться неуправляемой авиационной ракетой (НАР) С-8ОФП «Бронебойщик» не ранее 2023 года, сообщил исполнительный директор Научно-производственного концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

«С учетом временных параметров формирования Минобороны России планов по закупкам и технологического цикла изготовления НАР их поставки в войска могут начаться не ранее 2023 года», — сказал руководитель.

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Кочкин уточнил, что в настоящее время в Минобороны проходит согласование документов о принятии на вооружение С-8ОФП «Бронебойщик».

В феврале 2019 года генеральный директор «Техмаша» Владимир Лепин сообщил, что государственные испытания данной ракеты завершены.

С-8ОФП «Бронебойщик» может взрываться перед преградой, при ударе о преграду, пробивать преграду и взрываться за преградой. Оружие должно расширить семейство НАР С-8 калибра 80 миллиметров. Ракету получат самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.