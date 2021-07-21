В Госдуме предложили устроить флешмоб с показом личных домов начальников ГИБДД

Все начальники ГИБДД должны показать свои личные дома после задержания главы ведомства по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, которого обвинили в многомиллионных взятках. С таким предложением выступил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн в прямом эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, многих шокировали кадры, которые были сделаны в доме задержанного главы ГИБДД Ставропольского края, а также обстановка в стиле цыганских баронов и французских королей.

«Интересно было бы объявить флешмоб, пусть начальники ГИБДД южных регионов покажут дома, в которых они живут», — предложил Хинштейн.

У Алексея Сафонова, главы ГИБДД Ставропольского края, задержанного по подозрению в коррупции, обнаружили роскошный особняк с золотым унитазом. На кадрах видны двухэтажный особняк с колоннами и золотыми воротами, а также убранство самого дома. В комнатах — лепнина и фрески на потолках, резные двери, мраморная лестница с позолоченными перилами и хрустальные люстры.