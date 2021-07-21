Ходорковского высмеяли за «цыганщину» и сходство с главой ГИБДД Ставрополья

В сети высмеяли архивное фото бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского за сходство с задержанным главой ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова. Соответствующие комментарии появились под публикацией в Twitter.

На кадрах можно увидеть предпринимателя в роскошных интерьерах. Он стоит на шкуре тигра и коврах, сзади него находится изразцовый камин и черная кожаная мебель. Автор твита иронично подписал фотографии: «Ходорковский в сети высмеял начальника ГАИ Ставрополья за "цыганщину"». «Сам потому что барон. Знает толк в цыганщине», «Ну, для 90-х простительно», «Икона стиля», — писали пользователи в комментариях под фото бизнесмена.

Ранее у задержанного главы ГИБДД Ставрополья нашли особняк с золотым унитазом. На снимки СКР попал двухэтажный особняк с колоннами и золотыми воротами, а также убранство самого дома. В комнатах — лепнина и фрески на потолках, резные двери, мраморная лестница с позолоченными перилами и хрустальные люстры. В уборной главы ГИБДД стоит золотой унитаз, душевая кабина с позолоченными дверями и ванна с золотыми смесителями.