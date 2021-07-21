«Ростех» создаст уникальные авиабомбы на основе «Дрели»

Концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» планирует создать линейку уникальных авиабомб различного назначения на основе планирующей авиабомбы «Дрель». Об этом заявил в интервью ТАСС исполнительный директор концерна Александр Кочкин на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-2021).

По его словам, серийное производство будет организовано примерно с начала 2023 года.

«Уникальной характеристикой изделия является его коэффициент полезной нагрузки (отношение массы полезной нагрузки к массе изделия) — у "Дрели" он самый большой по сравнению с другими боеприпасами. "Дрель" — это базовый образец. На его основе путем небольших доработок будет разработана целая линейка изделий различного назначения», — сказал Кочкин.

Он добавил, что планирующая бомбовая кассета «Дрель» содержит субэлементы, которые выполнены по принципу высокоточного оружия. Сейчас боеприпас находится на этапе завершения государственных испытаний. После государственных испытаний решится вопрос о том, «в состав вооружения каких боевых самолетов будет входить изделие».

Ранее «Ростех» в ходе Международного авиационно-космического салона 2021 года (МАКС-2021) презентовал образец первого российского легкого тактического однодвигательного истребителя. Самолет для иностранных заказчиков получит название Checkmate («Шах и мат»). Возможное название истребителя внутри страны — Су-75. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, он будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов.