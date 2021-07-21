Власти Москвы заявили о наличии «ЭпиВакКороны» только для второй инъекции

В Москве вакцины «ЭпиВакКорона» хватит только для тех, кто делает вторую прививку. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

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Власти Москвы заявили, что сообщения в СМИ о наличии вакцины «ЭпиВакКорона» для первой инъекции в прививочных пунктах являются ложными.

«Полученный объем [вакцин] полностью удовлетворит потребность вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города», — говорится в сообщении.

Ранее в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» назвали срок сохранения иммунитета после прививки «ЭпиВакКороной». По словам генерального директора центра Рината Максютова, иммунитет сохраняется примерно в течение года. Такие данные были получены в ходе двух исследований. Одно из них проводилась на приматах, которых привили весной 2020 года, другое — на людях в ходе первой фазы клинических испытаний.

