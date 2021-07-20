В регионы России направили 720 тысяч доз «ЭпиВакКороны»

В российские регионы направили 720 тысяч доз препарата от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом во вторник, 20 июля, сообщается в официальном Telegram-канале о вакцине научного центра «Вектор».

В сообщении уточняется, что в Москву уже поступили 40,4 тысячи доз. В ближайшее время ее распределят по пунктам вакцинации. В столице из около трехсот, включая выездные бригады, которые работают в популярных общественных местах.

Поставки вакцины в российские регионы организует холдинг «Нацимбио», который входит в государственную корпорацию Ростех.