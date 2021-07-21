В испанском городе предложили бесплатное жилье

В испанском городе Гриегос провинции Теруэль предложили бесплатные дома и рабочие места. Таким способом власти планируют привлечь молодые семьи с детьми и спасти местную школу от закрытия, сообщает издание The Olive Press.

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Городские власти начали проект под названием «Пустая Италия» в июне 2021 года, в рамках которого предложили оплатить семьям три месяца аренды жилья. В дальнейшем новые жители ежемесячно будут отдавать за дом 225 евро (около 20 тысяч рублей). За каждого ребенка из суммы будут вычитать 50 евро. В качестве трудоустройства переезжающим предложили удаленную работу или позицию в местном ресторане Paladar de Aragon.

Инициатива принадлежит заместителю мэра города Эрнесто Агусти (Ernesto Agusti). Он планирует, что приток населения решит проблему депопуляции в городе, а появление школьников обеспечит школу работой. Для продолжения образовательного процесса учреждению требуется по меньшей мере 11 учащихся.

В Гриегосе зарегистрировано 138 жителей, 9 из которых дети школьного возраста. Власти получили около трех тысяч заявок на переезд. По словам Агусти, желающие пишут со всей Испании, а также из стран Латинской Америки, Хорватии и Румынии. На данный момент местный совет занимается составлением списка семей, которым одобрят переезд.

В мае 2021 года в Испании объявили масштабную распродажу жилья под названием «Вы заслуживаете собственного дома» (Te mereces tu propia casa). Большинство подешевевших объектов располагались в Валенсии, Мурсии и Андалусии. В общей сложности на продажу выставили около 1,2 тысячи домов по цене менее 70 тысяч евро (на тот момент 6,3 миллиона рублей).