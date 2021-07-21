Хирурги впервые имплантировали человеку полностью искусственное сердце

Хирурги впервые смогли имплантировать человеку полностью искусственное сердце, об этом сообщается на сайте Университета Дьюка в США.

Врачи медцентра на базе учебного заведения смогли поставить 39-летнему пациенту с сердечной недостаточностью искусственное сердце Aeson, произведенное французской компанией Carmat.

Материалы по теме Вызов каждому Этим болеют тысячи россиян. От болезни не застрахован никто

Протез полностью имитирует орган: он состоит из четырех камер, двух микронасосов, двух выпускных патрубков, а также четырех клапанов. Все сделано из биоматериала животного происхождения. Пациент будет ходить с устройством временно, оно позволит пациенту прожить до пересадки настоящего сердца. Максимальный срок службы — пять лет.

При этом в организм внедряется только часть искусственного органа. Все это время мужчине нужно будет носить с собой сумку весом в четыре килограмма. В ней находится аккумулятор, обеспечивающий автономную работу техники.

Специалисты уточнили, что искусственное сердце от Carmat не ограничивает человека, он может вести «почти обычную жизнь». Алгоритмы способны адаптировать ритм сердцебиения под активность владельца механизма. В основном такое устройство будут ставить пациентам с сердечной недостаточностью.

Ранее ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего зафиксировали нейронную активность в искусственно выращенном ими мозге. Искусственный человеческий орган был создан из стволовых клеток взрослого человека. Ученые сумели заставить их превратиться в небольшой участок коры головного мозга.