Турист приехал в отпуск на популярный курорт и был убит земляками в драке

Пятеро друзей приехали в отпуск на популярный курорт Майорки и попали в пьяную драку со своими земляками, в результате которой погиб один турист. Об этом пишет Majorca Daily Bulletin.

Отмечается, что на прошлых выходных, 17-18 июля, группа голландских путешественников отдыхала на пляже курорта Ареналь, где к ним подошли восемь соотечественников. Изначально отдыхающие мирно общались, однако позже между ними завязалась потасовка, в ходе которой был убит Карло Хеувельман (Carlo Heuvelman).

Согласно медицинскому заключению, мужчина скончался после нескольких сильных ударов по голове, а его приятели получили травмы различной степени тяжести. Нападавшие скрылись с места преступления, а на следующий день улетели домой в Нидерланды.

По данным полиции, подозреваемые в убийстве туриста голландцы арендовали роскошную виллу на курорте, а позже уехали «искать приключения». После того как их выгнали из ночного клуба, они заметили соотечественников на пляже и решили на них напасть.

Сообщается, что восьми участникам конфликта грозит экстрадиция на Майорку, где они предстанут перед судом.

Ранее в июле на Майорке охранник бара повздорил с туристом из-за его пения, выгнал из заведения и рассек ему голову дубинкой. Скорую помощь пострадавшему вызвали очевидцы события. Путешественника доставили в местную больницу, где ему наложили несколько швов.

