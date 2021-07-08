Охранник бара повздорил с туристом и рассек ему голову дубинкой

Охранник бара повздорил с туристом из-за его пения, выгнал из заведения и рассек ему голову дубинкой. Об этом пишет Majorca Daily Bulletin.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 2 июля на курорте Плайя-де-Пальма на острове Майорка. Турист с компанией друзей сидели в местном баре и смотрели по телевизору чемпионат Европы по футболу. Отдыхающие пели песни, но, как отмечает издание, не производили много шума для окружающих.

Официанту не понравилось поведение гостей — он сказал им, что они должны допить напитки и уйти. Позже к конфликту присоединились еще два сотрудника бара — они выгнали туристов на улицу. По версии посетителя, один из охранников заведения ударил его дубинкой сзади по голове. Скорую помощь вызвали очевидцы события. Пострадавшего доставили в местную больницу, где ему наложили несколько швов.

В ходе полицейского расследования свидетели инцидента подтвердили подлинность рассказа туриста о произошедшем, версия охранника бара была отвергнута — мужчина утверждал, что в ходе ссоры отдыхающий упал и сам ударился головой. Нарушитель порядка арестован. Ему предъявлено обвинение в преступлении с причинением телесных повреждений.

Ранее в июле сообщалось о россиянке, которая стала жертвой нападения в США. Правоохранители опубликовали видеоролик, на котором запечатлено нападение мужчины на двух женщин. Одну из них он толкнул на строительные леса и повалил на тротуар, чтобы отнять сумку.

