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Жириновский исключил сына из числа возможных преемников

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Игорь Лебедев
Игорь Лебедев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский исключил возможность того, что его преемником на посту председателя партии может стать сын Игорь Лебедев. Об этом он заявил в эфире радио «Эхо Москвы».

«Когда он был с нами, вы говорили: "Вот, он за собой тащит сына, это сын Жириновского". Вы издевались над нами, сейчас он решил заняться своим отдельным делом, чтобы больше его не упрекали, что он чей-то сын», — объяснил Жириновский.

Политик также уточнил, что это решение Лебедева и он его поддерживает. По словам Жириновского, во фракции происходит постоянное обновление «и треть, а то и половина, новые депутаты».

Лидер ЛДПР рассказал, что у него нет преемника и главу партии будут выбирать на съезде. «Если делегаты все решат, что пора, чтобы во главе партии стал новый человек, тогда он появится», — добавил Жириновский.

В декабре 2020-го Жириновский назвал своих возможных преемников. По его словам, это могут быть губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, губернатор Смоленской области Алексей Островский, председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко. По словам лидера либерал-демократов, он выступает за обновление партии, и средний возраст членов ЛДПР должен быть в районе 40 лет.

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