Россиянам назвали способы сэкономить на работе кондиционера

Автор и ведущий программы «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малоземов в беседе с радио Sputnik рассказал, как сэкономить на работе кондиционера.

По его словам, большинство современных кондиционеров — это довольно «умные» устройства, которые способны самостоятельно определить наиболее эффективный и экономичный режим работы. Он призвал россиян внимательно читать инструкцию и далее следовать ее рекомендациям.

Эксперт отметил, что многие люди сразу устанавливают на кондиционере низкую температуру в надежде, что это позволит быстрее охладить помещение. «На самом деле правильно выставлять сразу желаемую температуру и автоматический режим работы. Автомат у современных кондиционеров — это максимальный режим вначале, а потом просто поддержание нужной температуры», —пояснил он.

Малоземов добавил, что режиме поддержания установленной температуры кондиционером расходуется меньше энергии. По его словам, при использовании устройства ночью, следует перевести его в режим «эко», который есть у современных устройств. «Это особо тихий режим для поддержания уже установившейся температуры», — сказал он.

Кроме того, специалист посоветовал закрывать окна при включенном кондиционере, поскольку горячий воздух с улицы будет постоянно поступать, и таким образом устройству придется непрерывно работать в усиленном режиме. Малоземов подчеркнул, что в этом случае повышенный расход электроэнергии неизбежен.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев раскрыл способ заставить арендодателя установить кондиционер. Он отметил, что в соответствии с ГОСТом «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» максимальная температура может достигать 20-28 градусов. Он также добавил, что, согласно нормам, закрепленным в СанПиН, оптимальная температура в жилых комнатах должна составлять 22-25 градусов, а допустимая — 20-28 градусов.