Синоптик предупредил россиян о «природном кондиционере»

Жителей Центральной России ожидает похолодание со следующей недели. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

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«Период затяжной жары, когда в течение 11 дней столбики столичных термометров поднимались выше отметки в плюс 30, подходит к своему финалу, и природа, наконец-то, сама включит кондиционер», — написал синоптик. По его словам, в понедельник начнет прорываться холодный атмосферный фронт, который связан с североатлантическим циклоном. Он приведет к образованию грозовых облаков.

В Центральной России ожидаются ливень, грозы, мозаичный град и шквалистый ветер, порывами до 15-20 метров в секунду. Похолодание продолжится во вторник, когда «инициативу в атмосфере перехватит восточное крыло антициклона». А в среду и четверг над Московским регионом пройдет полярный фронт.

К концу недели температура может опуститься до плюс 21-26, в соответствии с многолетней нормой июля, пишет Тишковец.

Ранее врач предупредил жителей России об опасности кондиционеров для иммунитета в жару Он рассказал, что резкое охлаждение вспотевшего человека может привести к снижению иммунитета.