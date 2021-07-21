Чеченцев арестовали по делу о покушении в Австрии на критика Кадырова

В Австрии по делу о покушении на блогера Сайд-Хусейна Магомадова, выступающего с критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, арестовали двух уроженцев республики. Об этом пишет Der Standard.

Как рассказал изданию Магомадов, в июне его пытались взорвать в австрийском Брегенце. В полиции заявили, что один из подозреваемых в покушении был задержан в Вене. «Они [полиция] сообщили, что следили за этим человеком в течение нескольких месяцев и подслушивали каждое его слово. Они выяснили, что он планировал установить бомбу под моей машиной», — заявил блогер.

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Прокуратура Вены подтвердила эти сведения. В ведомстве сообщили, что расследование продолжается и отказались предоставить дополнительную информацию. В полиции Вены журналистам также сообщили, что «в предыдущем месяце была проведена операция, которая частично совпадает с описанием ваших фактов» и отметили, что обвиняемый направлен к передаче в суд.

Магомадов связывает покушение с обнародованием имен причастных к убийству в Вене Анзора Умарова, также выступавшего с критикой в адрес Кадырова. «Они угрожали [родственникам] перерезать горло моей четырехлетней племяннице, если я не опубликую извинения», — рассказал Магомадов.

В октябре 2020 года родственники Магомадова записали видеообращение, в котором прокляли блогера и извинились перед главой Чечни. Герои видео назвали своего родственника грязным существом. По их словам, к записи ролика их никто не принуждал, они были вынуждены сделать это, чтобы выразить несогласие с заявлениями Магомадова.

В июле того же года в Австрии выстрелом в голову был убит блогер Мамихан (Анзор) Умаров. Представители чеченской диаспоры заявляли, что в преступлении мог быть замешан глава Чечни, так как Умаров часто выступал с критикой в его адрес. Кадыров же обвинил в убийстве блогера иностранные спецслужбы — по его мнению, они работают против него и России в целом. Позже ответственность за убийство Умарова взяли на себя его родственники из села Мескер-Юрт в Чечне.