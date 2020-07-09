Названы возможные причины убийства чеченского блогера в Австрии

Убийство блогера из Чечни Мамихана (Анзора) Умарова в Австрии может быть как заказным, так и исходом ссоры. Возможные причины преступления назвал представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

«Мы не можем исключить, что, с одной стороны, речь идет о заказном убийстве, с другой стороны, могла произойти ссора», — приводит агентство его слова. Баумшлагер указал, что задержанный 47-летний подозреваемый отказывается сотрудничать со следствием и хранит молчание.

Известно также, что предполагаемый убийца имеет статус беженца. Как сообщает портал Heute.at, орудие убийства пока что не найдено, хотя полицейские обнаружили на месте преступления две единицы огнестрельного оружия.

Умарова, просившего убежище в Австрии, застрелили в субботу, 4 июля. Он получил документы на имя Мартина Бека и был под защитой властей. Местные представители чеченской диаспоры считают, что в преступлении мог быть замешан глава Чечни, так как Умаров часто выступал с критикой в его адрес. Сам же Рамзан Кадыров высказал предположение, что за убийством стоят западные спецслужбы.

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