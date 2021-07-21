Японец построил «грибной» туалет

Японский архитектор Тоео Ито (Toyo Ito) построил в токийском районе Сибуя новый общественный туалет. Конструкция состоит из трех блоков, по форме напоминающих грибы, сообщает Dezeen.

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Уборная появилась в рамках проекта Tokyo Toilet Project. Ито построил на участке три цилиндрических блока с куполообразными крышами. Архитектор выбрал для объекта «повседневный» дизайн — строения покрыты мелкой плиткой с градиентом от молочного оттенка к коричневому. Внутри кабины выкрашены в белый цвет, а благодаря приподнятой крыше в помещения проникает солнечный свет.

По задумке архитектора, туалеты должны выглядеть гостеприимно и вдохновлять горожан пользоваться общественными уборными. «Я надеюсь, что этот общественный туалет будет уборной, которая даст женщинам чувство безопасности, и которой можно будет воспользоваться даже ночью», — пояснил Ито.

Ранее в районе Сибуя появился еще один общественный туалет. Пространство было организовано в виде деревни и получило название «Прогулка по лесу». Кабины обили кедровыми досками, из-за чего они стали напоминать хижины. С помощью такого дизайна авторы проекта хотели вписать уборные в пространство парка и местный пейзаж.