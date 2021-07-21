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AstraZeneca отреагировала на отказ Испании от закупок вакцины

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Фото: Marcus Brandt / DPA / Globallookpress.com

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca с уважением относится отказу Испании от закупок своей вакцины против коронавируса. Так на решение испанских властей отреагировал представитель компании в комментарии «Ленте.ру».

В AstraZeneca заявили, что подобные решения, связанные с реализацией национальных программ по вакцинации населения, принимаются странами, исходя из текущих потребностей и условий. «Компания AstraZeneca продолжит взаимодействие с учеными, национальными регуляторами, международными организациями, чтобы обеспечить широкий, своевременный и равный доступ к нашей вакцине по всему миру», — заверили в компании.

Ранее стало известно, что министерство здравоохранения Испании отказалось от дальнейших закупок вакцины компании AstraZeneca для населения страны. Такое решение было принято в связи с побочными эффектами препарата. Ожидалось, что государство закупит 31 миллион доз вакцины, но в страну поступило только 10,3 миллиона доз препарата. Оставшееся количество Испания передаст другим странам с помощью COVAX — системы глобального доступа к вакцинам от COVID-19 Всемирной организации здравоохранения.

До этого некоторые европейские страны приостановили поставки вакцины AstraZeneca из-за тромбоза, проявляющегося у привитых этим препаратом пациентов. Тем не менее производитель настаивает на безопасности своей вакцины.

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