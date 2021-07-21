Башкирским пенсионерам предложили бесплатные туристические поездки

Башкирским пенсионерам предложили бесплатно отправиться в однодневные туристические экскурсии в рамках социальной государственной программы республики. Об этом сообщает «Российская газета».

Проект «Башкирское долголетие. Туризм» стартовал еще в 2020 году, однако из-за пандемии его пришлось перенести на 2021 год. В рамках программы четыре тысячи жителей республики старше 65 лет смогут отправиться в познавательные поездки по региону.

Так, одна из участниц проекта рассказала, что побывала с экскурсией в Бирске, где за один день ей удалось посетить городской исторический музей и гончарную мастерскую, побывать на дегустации травяных чаев и прогуляться по знаменитому парку «Соколок».

«Я не ожидала от этой экскурсии чего-то особенного, но все было на высшем уровне!», — призналась пенсионерка.

Кроме того, пенсионеры из Буздякского района съездили в Красноусольск — туристы посетили храм Табынской иконы Божьей Матери, окунулись в ледяные купели и побывали на страусиной ферме.

Ранее в июле российским пенсионерам рассказали о доплатах и прожиточном минимуме. Так, в пресс-службе Пенсионного фонда (ПФР) сообщили, что с 2022 года для назначения социальной доплаты к пенсии пенсионерам не придется подавать заявления и предоставлять какую-либо информацию.

