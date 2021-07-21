Российским туристам на курортах Египта станет доступна одна бесплатная услуга

На курортах Египта для туристов запустят бесплатный беспроводной интернет — услуга станет доступна в музеях и у археологических памятников. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Так, Министерство туризма Египта до конца года обещало предоставить иностранным туристам, в том числе и россиянам, услугу Wi-Fi на всех туристических объектах, чтобы путешественники смогли делиться фотографиями и видеороликами в соцсетях в режиме онлайн.

Отмечается, что расширение доступа к Wi-Fi и повышение качества соединения является одним из приоритетных направлений развития туриндустрии Египта. Теперь соблюдать высокие стандарты связи должны и отели страны.

Благодаря высокоскоростному интернету станет возможно оплачивать билеты и покупки банковской картой, а также самостоятельно изучать информацию о памятниках и достопримечательностях с помощью QR-кодов на табличках — так, в некоторых музеях для туристов уже доступны программы виртуальных туров.

Ранее в июле Египет объявил о смягчении антиковидных ограничений для россиян. Министерство туризма и древностей Египта решило снять запрет на работу театров, парков развлечений, казино, концертных залов и ночных клубов — данные учреждения смогут принимать гостей при условии соблюдения санитарных мер и при наличии специальной лицензии от Минтуризма.

