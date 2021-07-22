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Число жертв уличных протестов в ЮАР выросло до 337

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Фото: Courtesy Kierran Allen / Reuters

Число погибших в результате жестких уличных беспорядков в провинциях Квазулу-Натал и Гаутенг в Южно-Африканской Республике (ЮАР) выросло до 337. Об этом сообщило правительство страны, передает Reuters.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса отметил, что в результате протестных акций разграбили более 160 магазинов и торговых центров, 11 складов, восемь фабрик и более сотни алкогольных магазинов, передает ТАСС. По его словам, на устранение последствий беспорядков потребуется несколько месяцев.

Массовые протесты в ЮАР начались после заключения в тюрьму бывшего президента республики Джейкоба Зумы. Он получил 15 месяцев лишения свободы за отказ от дачи показаний в рамках антикоррупционного расследования его деятельности на посту главы государства.

На фоне беспорядков в стране также участились случаи мародерства и насилия. Для подавления протестов южноафриканским властям пришлось мобилизовать более 25 тысяч солдат.

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