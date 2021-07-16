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Число жертв протестов в ЮАР превысило 200

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Фото: Тимоти Барнард / РИА Новости
Число жертв уличных протестов в провинциях ЮАР превысило 200

Число жертв уличных протестов в провинциях Квазулу-Натал и Гаутенг в Южно-Африканской Республике (ЮАР) превысило 200. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра при президенте страны Кумбудзо Нтшавени, передает РИА Новости.

По словам политика, всего в ходе уличных беспорядков погибли 212 человек. Полиция задержала более 1,6 тысячи жителей. Нтшавени отметила, что сейчас ситуация в регионе постепенно стабилизируется.

15 июля стало известно о планах властей ЮАР мобилизовать военные резервы и развернуть более 25 тысяч солдат, чтобы остановить беспорядки на улицах городов. По сообщениям правительства, пока не ясно, когда можно будет развернуть подкрепление, так как мобилизация может занять несколько недель и обойдется в немалые суммы.

Протесты в ЮАР начались после заключения в тюрьму бывшего президента республики Джейкоба Зумы. Он получил 15 месяцев лишения свободы за отказ от дачи показаний в рамках антикоррупционного расследования его деятельности на посту главы государства.

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