Медведица часами отчаянно пыталась разбудить погибшего под колесами медвежонка

Медведица в американском Национальном парке Йосемите, штат Калифорния, провела несколько часов, пытаясь разбудить сбитого автомобилем медвежонка. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 2.

«Позади меня раздалось глубокое, но в то же время мягкое рычание. Я сразу понял, что это значит. Этот звук самки медведя используют, чтобы позвать своих детенышей», — написал рейнджер парка в Facebook. Он сопроводил пост фотографией, на которой видно, как медведица стоит около тела медвежонка, которому было всего несколько месяцев.

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Рейнджер отметил, что ДТП с медведями чаще всего становятся причиной смерти этих животных и обратил внимание, что за сухой статистикой стоит душераздирающая реальность.

«Моя работа проста: найти медведя, убрать его труп подальше от дороги, чтобы машины не сбили других животных, которые будут приходить к телу, заполнить отчет и собрать образцы и измерения для исследования. Затем я прибавлю этот случай к общему количеству сбитых автомобилями медведей за этот год. Довольно бездушно. Но реальность, которая стоит за этими случаями, — не такая», — написал он.

Ранее сообщалось, что домашняя собака в китайском городе Гуанъюань, провинция Сычуань, отчаянно пыталась разбудить погибшую под колесами автомобиля кошку и перетащила ее труп на обочину. Действия животного попали на видео, которое очевидец опубликовал в соцсети.