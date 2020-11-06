Собака попыталась разбудить сбитую автомобилем кошку и попала на видео

Домашняя собака в китайском городе Гуанъюань, провинция Сычуань, отчаянно пыталась разбудить погибшую под колесами автомобиля кошку и перетащила ее труп на обочину. На видео с животными обратило внимание издание Daily Mail.

Вечером 28 октября домашняя собака по кличке Черная Пантера увидела, как автомобиль сбил кошку. Собака подошла к лежавшему посреди дороги животному, обнюхала его и несколько раз толкнула лапами в тщетной попытке разбудить. После этого она при помощи зубов и передних лап оттащила труп кошки на обочину. Действия животного попали на видео, которое очевидец опубликовал в соцсети Douyin, китайской версии TikTok.

Хозяин собаки узнал о действиях своего питомца только после публикации записи онлайн. «Добрая собака, моя любимая Черная Пантера», — написал он. Владелец животного пояснил, что Черная Пантера в какой-то момент прогуливалась по окрестностям сама по себе. Он рассказал, что в тот же вечер привел питомца на место происшествия, чтобы поискать мертвую кошку, но уборщики уже похоронили ее.

По словам хозяина, с момента происшествия Черная Пантера не переставала искать своего кошачьего друга каждый раз, когда они выходили на прогулку.

Ранее сообщалось, что слониха в малайзийском штате Джохор отчаянно пыталась разбудить слоненка, которого сбила машина. На одной из записей, которые опубликовали в соцсетях очевидцы, видно, как слониха трясет своего детеныша в надежде вернуть его к жизни, но безуспешно.