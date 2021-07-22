Зараженный коронавирусом мужчина притворился женой и смог пробраться в самолет

Зараженный коронавирусом индонезиец притворился женой, чтобы сесть в самолет, передает Daily Mail. Мужчина купил билет авиакомпании Citilink из Джакарты в родной город Тернате.

Из-за положительного теста на COVID-19 его не пускали на борт. При этом у супруги индонезийца коронавирус не нашли, она получила отрицательный тест, а также возможность вылететь домой. Мужчина решил обмануть сотрудников аэропорта и переоделся в никаб (мусульманский наряд с узкой прорезью для глаз — прим. «Ленты.ру»). Он успешно прошел досмотр, сел в самолет и улетел в Тернате, однако был пойман бортпроводницей.

В лайнере мужчина снял женскую одежду в туалете, это заметила одна из стюардесс. Нарушителя задержали после посадки воздушного судна. Представитель аэропорта в Тернате Ариф Гани уточнил, что экипаж немедленно связался с командой, ответственной за предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Индонезийца увезли на скорой и отправили домой на самоизоляцию. За соблюдением карантина будут следить офицеры полиции. Кроме того, за нарушение ограничений, связанных с COVID-19, мужчину ждет уголовное наказание.

Из-за этого инцидента меры безопасности в аэропортах Индонезии будут усилены.

Citilink — это бюджетная авиакомпания, которая является «дочкой» Garuda Indonesia, национального авиаперевозчика страны. Как и многие государства, Индонезия сейчас переживает всплеск инфекций и в настоящее время считается одним из очагов распространения вируса в Азии.

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