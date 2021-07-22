Модель снялась в домах жителей Дагестана в бюстгальтере поверх топа

Модель снялась в откровенном образе в Дагестане для российской версии модного журнала Vogue. Кадр из фотосессии появился на странице стилиста Светланы Вашеняк в Instagram.

Известно, что фотосессия проводилась в нескольких локациях республики: на фоне гор, в домах местных жителей, в машине. Так, на одном фото манекенщица запечатлена на кухне в полный рост в коричневом сетчатом топе, поверх которого надет красный бюстгальтер, в черных бриджах с кожаным ремнем бренда Chanel, белых носках и черных балетках.

На другом фото она позирует в окружении дагестанских мальчиков в бежевом платье с вырезом на бедре, длинных голубых перчатках и черных ботинках. Ее образ дополняют соломенная шляпа и сумка болотного цвета.

Один из снимков сделан на фоне горного пейзажа. На нем модель в белой футболке, трикотажной юбке с бахромой и с платком на голове идет по направлению к фотографу. При этом за ней в ряд стоят мужчины и женщины в темных длинных одеяниях и с покрытыми головами.

Автором съемки выступила фотограф и бывший шеф-редактор Vogue Мария Попова.

В июне модель-андрогин из российского села стал героем обложки журнала Vogue Italia. Николай Шигаев, известный под псевдонимом Ник Франк, во время пандемии коронавируса решил самостоятельно устроить фотосессию. Он позировал обнаженным на старом матрасе рядом с рассадой, отправил получившиеся снимки в редакцию издания и попал на его обложку.