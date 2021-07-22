Курс евро упал ниже 87 рублей впервые за несколько недель

В ходе торгов 22 июля курс евро по отношению к рублю опустился ниже 87 рублей впервые за несколько недель, с 6 июля. К моменту подготовки новости за евро давали 86,91 рубля (минус 0,30 процента), минимум составлял 86,84 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара достигал 73,68 рубля и опускался в ходе торгов до 73,59 рубля, минимального уровня с 7 июля. Растут индексы Мосбиржи (плюс 0,6 процента) и РТС (плюс 0,89 процента), до 3745 и 1600 пунктов.

Нефть сорта Brent на момент написания новости стоила 72,37 доллара за баррель, что представляет собой незначительное подорожание. Несколько росла и цена WTI, которая стоила 70,64, свидетельствуют данные биржи ICE.

21 июля журнал The Economist опубликовал очередной «индекс бигмака», который оценивает реальный курс разных валют на основании стоимости бургера в ресторанах McDonald's в разных странах. Российский рубль, по версии специалистов, оказался одной из самых недооцененных валют мира. Так, в США покупка бигмака обойдется в 5,65 доллара (420 рублей), в России он стоит 2,27 доллара (169 рублей). Поэтому справедливый курс российской валюты должен составлять 29,91 рубля за доллар.