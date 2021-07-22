В Грузии захотели штрафовать за надругательство над флагом Евросоюза

Парламент Грузии захотел ввести крупный штраф за надругательство над официальными флагами Евросоюза (ЕС), вывешенными возле зданий государственных учреждений, международных организаций и посольств других государств. Об этом пишет портал «Новости-Грузия».

Соответствующие поправки инициировал и представил на рассмотрение лидеров оппозиционных фракций председатель парламента Каха Кучава. Согласно первоначальной версии законопроекта, за намеренное повреждение флага хулиганов будут штрафовать на 1000 лари (около 23,7 тысячи рублей). В случае повторного нарушения суд сможет наказывать провинившихся административным арестом.

По данным портала, решение об ужесточении законодательства в этой области было принято после того, как 5 и 6 июля противники ЛГБТ-движения сорвали и разорвали на куски флаги ЕС в центре Тбилиси, что вызвало резкое негодование иностранных дипломатов.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что европейское будущее страны предопределено историей, а потому ее полная интеграция в состав ЕС неизбежна. Она подчеркнула, что на этом пути республике также будут помогать Украина и Молдавия в рамках декларации «Ассоциированного трио».