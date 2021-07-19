Президент Грузии заявила о неизбежности европейского будущего страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что европейское будущее страны неизбежно. Таким мнением она поделилась в ходе выступления на международной конференции «Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона». Об этом сообщает РИА Новости.

«Европейское будущее Грузии — это неотъемлемая часть нашей истории и ценностей», — заявила президент.

В конференции участвуют президенты Молдавии, Украины и Грузии, а также президент Европейского совета Шарль Мишель. Она проходит в Батуми. Планируется подписание декларации саммита «Ассоциированного трио». Документ должен стать базой для координации усилий республик по вступлению в ЕС.

Зурабишвили отметила, что формат мероприятия «при участии президента Европейского совета является проделанным шагом вперед в направлении нашего общего пути европейской интеграции».

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Батумской международной конференции назвал размещение военного контингента и оружия России у границ Украины, Грузии и Молдавии угрозой для всей Европы.