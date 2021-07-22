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Жириновский предложил вернуть в Россию миллионы русских

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил пригласить русских из Средней Азии и Украины жить на постоянной основе в России. Слова парламентария приводит РИА Новости.

По оценкам Жириновского, в Россию могут переехать около шести миллионов русских из Средней Азии. С Украины, по словам лидера ЛДПР, на историческую родину могут вернуться 15 миллионов человек.

«Мы часто ездим по стране, а не сидим в кабинетах в Москве. У нас огромная страна, много места... Пригласим из Средней Азии 5-6 миллионов русских, а из Украины — 15 миллионов. Нужно только помочь им», — заявил политик в ходе своей поездки во Владимир.

Ранее Жириновский предложил упростить процедуру получения российского гражданства для русских, проживающих за рубежом, и тем самым решить «проблему» Украины. По его словам, сейчас миллионы русских живут за границей, а если бы 30 лет назад они обменяли советские паспорта на российские, граждан РФ было бы на 30 миллионов больше.

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