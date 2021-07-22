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В Швеции отпустили захваченных в заложники охранников тюрьмы

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Фото: Per Karlsson / TT News Agency / Reuters

Ситуация с захватом заложников в тюрьме Хеллби шведского города Эскильстуна благополучно разрешилась: преступников задержали, а заложники не пострадали. Об этом сообщает Aftonbladet со ссылкой на государственную службу исполнения наказаний Швеции.

Заключенные, которые взяли в плен двоих охранников, отпустили их спустя девять часов переговоров. Полицейские выполнили одно из требований преступников и купили им 20 кебаб-пицц. При этом они отказались выполнять другое условие о предоставлении вертолета. Сейчас двое преступников арестованы. Им предъявлено обвинение в похищении человека.

«Мы очень рады, что у этой истории счастливый конец», — заявил журналистам исполняющий обязанности главы службы безопасности и начальник штаба тюрьмы Йорген Фром Нордин. Он также отметил, что произошедшее — это серьезный инцидент в шведской пенитенциарной системе. Норд пообещал, что администрация тюрьмы сделает все, чтобы в будущем не допустить подобных ситуаций.

21 июля заключенные тюрьмы Хеллби 30-летний Исак Девит и 24-летний Ханед Махамед Абдуллахи ворвались в комнату охраны и взяли двоих сотрудников в заложники. Преступники забаррикадировались в помещении и закрыли камеры видеонаблюдения. Они угрожали убить надзирателей бритвенными лезвиями, а в обмен на освобождение заложников требовали вертолет и 20 кебаб-пицц. Оба нападавших ранее были осуждены за убийство.

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