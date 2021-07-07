Восстановлена картина захвата заложников в банке Тюмени

Захвативший отделение банка в Тюмени состоит на психиатрическом учете. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В результате его задержания никто не пострадал. Взрывного устройства у мужчины не было, в его рюкзаке находился термос. Банк захватил 32-летний Александр Гриченко, который сам признался в том, что наблюдается в психдиспансере, отмечаетTelegram-канал LIFE SHOT.

Восстановлена картина произошедшего. В 9:20 по местному времени поступило сообщение о том, что в отделение банка на Червишевском тракте пришел неизвестный и потребовал деньги. Сотрудники банка передали захватчику наличными 15 миллионов рублей. Мужчина пересчитал деньги одной левой рукой. После чего выдвинул новое требование о том, чтобы полиция и спецназ отошли от здания банка и дали ему возможность уйти.

В результате переговоров захватчика убедили отпустить заложников и сдаться, сообщает «Интерфакс». Его задержали и везут в отдел полиции.

Правоохранителям он заявил, что захватить банк его попросил режиссер Федор Бондарчук, который якобы прислал ему сообщение. Гриценко говорит, что за это ему обещали роль в кино.