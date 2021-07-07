Появилось видео задержания захватчика банка в Тюмени

Появилось видео задержания мужчины, захватившего отделение банка в Тюмени и взявшего заложников. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые ведут, а затем валят на землю подозреваемого.

В результате задержания захватчика никто не пострадал. Взрывного устройства у него не было, в его рюкзаке был термос. Банк захватил 32-летний Александр Гриченко, который сам признался в том, что наблюдается в психдиспансере.

Ранее была восстановлена картина произошедшего. В 9:20 по местному времени поступило сообщение о том, что в отделение банка на Червишевском тракте пришел неизвестный и потребовал деньги. Сотрудники банка передали захватчику наличными 15 миллионов рублей. Мужчина пересчитал деньги одной левой рукой. После чего выдвинул новое требование о том, чтобы полиция и спецназ отошли от здания банка и дали ему возможность уйти.

В результате переговоров захватчика уговорили отпустить заложников и сдаться, сообщает «Интерфакс». Его задержали и везут в отдел полиции.

Правоохранителям он заявил, что захватить банк его попросил режиссер Федор Бондарчук, который якобы прислал ему сообщение. Гриченко говорит, что за это ему обещали роль в кино.