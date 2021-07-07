Появилось видео с мешком денег из захваченного банка в Тюмени. Запись осмотра следователями места происшествия опубликовал Следственный комитет России (СКР) на своем YouTube-канале.

На кадрах правоохранители проводят следственные действия возле здания банка и внутри помещения, на земле стоит мешок с деньгами, которые потребовал захватчик.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 206 УК РФ («Захват заложника»).

Ранее 7 июля сообщалось, что житель Тюмени захватил отделение местного банка и взял в заложники его сотрудников. Преступник скрыл лицо под маской и зашел в кредитную организацию, из его рюкзака висели провода. Мужчина передал записку с требованием 15 миллионов рублей и сообщил о наличии у него «опасного предмета».

Дом, в котором располагается банк, был оцеплен, все жители эвакуированы.

Захватчика задержали. Им оказался 32-летний Александр Гриченко, который признался в том, что наблюдается в психдиспансере. Как выяснилось, у него не было взрывного устройства.

Заложники освобождены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

